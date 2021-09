Il Campione di Ultracycling Omar Di Felice a Rimini per La Malatestiana

Sport

Rimini

| 14:47 - 01 Settembre 2021

Omar Di Felice.

Dopo un anno di stop, “La Malatestiana - La cicloturistica della Signoria di Rimini”, torna con il botto! La cicloturistica, inserita nella quarta edizione di Italian Bike Festival, porterà i partecipanti a scoprire le meraviglie dell’entroterra romagnolo e la vallata del Marecchia attraverso i percorsi protetti della Via Romagna, e vede già tra i protagonisti un atleta di fama internazionale: Omar Di Felice.



L’ambassador Shimano è il massimo rappresentante italiano nel mondo nel settore dell’Ultracycling, artefice di numerose imprese tra le quali spicca per impegno e prestigio il terzo posto all’edizione 2019 della Trans America Bike Race. Si tratta di una delle gare più dure al mondo, un “coast to coast” degli Stati Uniti dal Pacifico all’Altantico, lungo ben 6.738 chilometri, con oltre 50.000 metri di dislivello, da coprire nel più breve tempo possibile, in completa autonomia e senza assistenza al seguito. Un’impresa al limite del possibile, che Omar ha scelto di raccontare nel suo ultimo libro “Zona Omar. Stati Uniti coast to coast pedalando oltre il limite”.



Inoltre Omar ed è salito nuovamente alla ribalta nell’ultimo anno per altre due impressionanti sfide portate a termine con successo.



La prima è la conquista, in sella alla sua bici, del Campo Base dell’Everest dopo 1.294 km e 34.586 metri di dislivello in soli 19 giorni.



La seconda, più recente, è la vittoria dell’edizione 2021 della Race Across France, competizione di ultracycling di 2500 km (e 31.000 m di dislivello) in modalità “senza supporto”, nella quale ha fatto registrare anche il nuovo record di gara. Partito da Mandelieu La Napoule (Costa Azzurra), è arrivato al traguardo sulle coste della Normandia, a Le Touquet – Paris Plage, in 5 giorni, 8 ore e 49 minuti (oltre 6 ore in meno del precedente record).



Queste sono solo le ultime, incredibili avventure che hanno caratterizzato la carriera di Omar, che in occasione della Malatestiana avrà l’onere e l’onore di testare il nuovissimo Shimano Dura Ace 12V R9200 per regalare un feedback in presa diretta a tutti i partecipanti alla cicloturistica e al pubblico di Italian Bike Festival.



La Malatestiana, nata con l’obiettivo di guardare con favore ad ogni tipologia di ciclista, bikers, gravel e stradisti, e che prevede per ogni tracciato una versione lunga e una corta, in modo da poter essere affrontabile da chiunque, prenderà il via domenica 12 settembre dalla Ruota Panoramica sul porto di Rimini e terminerà all’interno del villaggio di Italian Bike Festival.



