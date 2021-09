Santarcangelo, con la Ligaza le vie del borgo diventano una grande tavolata all'aperto

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:18 - 01 Settembre 2021

La Ligaza torna a Santarcangelo.



Venerdì 3 settembre, a partire dalle ore 19.30, torna a Santarcangelo “La Ligaza”, lo storico appuntamento di fine estate che trasforma le vie del borgo, animate per l'occasione da musica in filodiffusione, in una grande tavola all'aperto in cui cittadini ed amici si ritrovano a cenare nel segno della tradizione, portandosi da casa prelibatezze nostrane e piatti sempre appetitosi.



L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Santarcangelo, è promossa quest'anno da Pro Loco Santarcangelo in collaborazione con l'associazione Noi della Rocca – che organizza l'iniziativa sin dai primi anni 80 – e con l'Associazione Città Viva, promotrice degli appuntamenti estivi legati al commercio.



Per partecipare alla Ligaza occorre essere in possesso del Green Pass e prenotare contattando l’Ufficio IAT-Pro Loco al numero 0541/624.270.



Posticipata invece alla Fiera di San Michele l’estrazione della lotteria dell'estate, organizzata dalla Pro Loco per raccogliere fondi a sostegno di piccoli restauri in città, come interventi di ristrutturazione di Cellette locali.