Rimini: torna l'evento P.assaggi di vino, si brinda in una nuova location

01 Settembre 2021

Momenti della presentazione dell'edizione 2021 di P.assaggi di vino.



Dal 3 al 5 settembre la piazza dell'acqua del Ponte di Tiberio di Rimini ospiterà l'edizione 2021 di "P.assaggi di vino", l'evento enogastronomico che avrà per protagoniste 17 aziende del territorio, ognuna con tre etichette della propria produzione. Un'occasione unica per conoscere a fondo il mondo del vino riminese: rebole, sangiovesi, pagadebit. Grande novità è proprio la reboleria, un punto di degustazione di tutte le rebole posta nella piazza archeologica del Ponte di Tiberio. La manifestazione, organizzata dalla "Strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini", vedrà l'allestimento di 4 punti vendita dei calici e tre punti vendita di cibo: l'ingresso è gratuito con obbligo di green pass.



PICNIC DI P.ASSAGGI Sarà possibile ordinare il cestino per il pic nic presso i ristoranti del Borgo e godere la serata nell’incatenvole scenario della Piazza sull’Acqua! Ordinando il cestino si riceverà un buono per 4 calici di vino da degustare nelle postazioni delle cantine di P.assaggi di Vino.

Tutti i menù sulla pagina facebook della Strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini.



UNO SPECIALE WORKSHOP Tre appuntamenti speciali della #sketchtripexperience in occasione di P.assaggi di Vino. Il workshop di acquerello dal vivo si arricchisce della degustazione di un calice di vino: assapora il Ponte di Tiberio nei suoi dettagli, immergiti nel colore. Dal Palladio a Piranesi fino a Turner, che vennero appositamente ritrarre il monumento, il Ponte di Tiberio era una star. Scopri la storia del Ponte attraverso gli occhi di un’artista e quindi impara allegramente attraverso il disegno e il buon vino. Arte e vino hanno una storia fittamente intrecciata, tra natura e opera dell’uomo, tra antiche tradizioni e dinamismo, tra terra e creatività. E’ una attività che è praticabile da tutti anche senza basi di disegno: l’obiettivo è cogliere nuovi punti di vista e trasmettere le proprie emozioni sensoriali sul foglio.



LE AZIENDE PRESENTI Agricola i Muretti, Azienda Agricola San Rocco, Azienda Agricola Cretaia ,Cà Perdicchi, Cantina Fiammetta, Cantina Franco Galli, Cantina Pastocchi, Casa vinicola Battistini, Case Marcosanti, Case Mori, Collina dei Poeti ,Enio Ottaviani, Fattoria del Piccione, Fattoria Poggio San Martino, Palazzo Astolfi ,Podere Bianchi, Podere Dell’Angelo, Podere Vecciano, San Valentino, Società Agricola delle Selve, Tenuta Carbognano,Tenuta del Monsignore, Tenuta Saiano,Tenuta Santa Aquilina,Tenuta Santini, Uliveto del Fattore con l’Olio Extravergine di Oliva.



In audio: Sandro Santini, presidente consorzio "Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini"; Enrica Mancini, consigliere del consorzio; Daniela Brighi di Beautrip, organizzatore del workshop con Alessandro LaMotta.