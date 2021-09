Va a comprare le sigarette con la carta di credito rubata: arrestato

Cronaca

01 Settembre 2021

Un 26enne magrebino, irregolare sul territorio e senza fissa dimora, è stato arrestato ieri sera (martedì 31 agosto) dalla Polizia, dopo aver tentato di pagare un pacchetto di sigarette con una carta di credito rubata. I fatti sono avvenuti intorno alle 22.30 in via Parisano a Rimini: il giovane è entrato in una tabaccheria, esibendo la carta di credito, ma una volta inserita nel pos, si è trovato di fronte alla richiesta del codice pin. Non avendolo, il 26enne ha espresso la sua irritazione, per poi riprendersi la carta e dileguarsi. Il tabaccaio ha allertato la Polizia che ha rintracciato il 26enne in un minimarket posto nelle vicinanze, impegnato a fare acquisti. Fermato dagli agenti, ha reagito con calci, testate e gomitate, nel tentativo di fuggire. E' stato così arrestato per l'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre risulta indagato per ricettazione e indebito utilizzo della carta di credito, che è risultata rubata, nel pomeriggio di ieri, a un cittadino in viale Giovanni XXIII.