La Flower Boat di Bellaria salpa per l'ultima volta, salutando l'estate 2021

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 13:19 - 01 Settembre 2021

La Flower Boat di Bellaria.

Dopo aver animato tutti i sabati pomeriggio con i suoi happy hour musicali, la Flower Boat di Bellaria Igea Marina, sabato 04 settembre, salpa per l’ultima uscita estiva con a bordo il dj set Andrea Mattei di radio m2o. L’imbarco è previsto presso il porto canale, lato Bellaria, alle ore 15.45 con possibilità di acquistare i biglietti in loco ed eventualmente prenotarli contattando lo 0541 346808 o eventi@fondazioneverdeblu.org.



SUCCESSO DELLA FLOWER BOAT L’innovativa proposta di intrattenimento con una motonave che porta lungo la costa bellariese buona musica e divertimento per intrattenere i partecipanti a bordo ed anche i bagnanti in spiaggia, è stata accolta con grande entusiasmo. L’appuntamento pomeridiano è riuscito a coinvolgere diverse fasce di età: dai ragazzi più giovani fino agli adulti, con la possibilità di salire a bordo della motonave e gustare un aperitivo a base di cocktail e pesce fritto ma anche poter divertirsi in spiaggia, seguendo i ballerini che si esibivano lungo i pontili. Si è creata così, sabato dopo sabato, sulle spiagge la voglia di divertirsi creando una bella aspettativa e molta attesa. Ogni tratta prevedeva infatti tre scali presso i pontili dislocati tra Bellaria e Igea Marina i

quali, per l’occasione, diventavano il “palcoscenico” per danzatori di tango o ballerine brasiliane e pop. Le uscite della Flower Boat hanno inoltre visto alternarsi diversi artisti alla consolle proponendo una grande varietà musicale: partendo dal party anni ’70 con il Dj Ciuffo, ai dj Campedelli ed il Vocalist Luca di Radio Bruno, voce ufficiale per la stagione estiva di Bellaria Igea Marina, il duo Space Invaders di Giovanni Fabbri e Alverman Biagetti e radio m2o con i dj Teo Mandrelli e Andrea Mattei.