Motogp a Misano: verso sold out per gara 1, dal 2 settembre prenotazioni per gara 2

Sport

Misano Adriatico

| 12:44 - 01 Settembre 2021

Foto Fabrizio Petrangeli.



Mentre l'appuntamento del 19 settembre viaggia verso il sold-out, alle 12 di domani (giovedì 2 settembre) partiranno le prevendite per il motomondiale, tappa di Misano, nella seconda data del 22-24 ottobre, quella che rappresenterà anche un grande momento di storia del motociclismo. Sarà infatti il gran premio del saluto di Valentino Rossi ai suoi tifosi e dell'omaggio della Motor Valley, con un indimenticabile spettacolo, ad uno dei più grandi campioni della storia dello sport italiano. I biglietti sono disponibili visitando le pagine dedicate all’evento sul sito sul sito www.misanocircuit.com e sulla piattaforma TicketOne.it.



Al momento la disponibilità quotidiana di ingressi è la stessa, 25.000 ingressi come stabilito dal decreto governativo, tutti in tribuna coi prati preclusi, in conformità al ‘Progetto Safe’ che ha consentito – primo circuito al mondo e con gli elogi del Governo italiano per la sua capillare attenzione alla sicurezza - la presenza di appassionati al Gran Premio del 2020. Come già avvenne al WorldSBK di giugno, verranno allestiti anche i laboratori per la necessità eventuale di tamponi rapidi e al fine di agevolare gli accessi.



Tutte le indicazioni per l’accesso e permanenza in circuito sono disponibili anche sulla App MWC, scaricabile per IOS e Android, dedicata anche a tutte le info parcheggi di ogni singola tribuna.



Non ci sono differenze di prezzi fra i due appuntamenti e anche nel secondo appuntamento è confermata la promozione Family che consente l’ingresso in tribuna agli under 12 al costo di 5 euro. Sempre per agevolare i nuclei famigliari, in Tribuna Gold sconto del 10% ai giovani fra 13 e 16 anni.