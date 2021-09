Riccione, sindaco rilancia richiesta Consorzio Ceccarini di un tavolo con le forze dell'ordine

Attualità

Riccione

| 12:38 - 01 Settembre 2021

Renata Tosi, sindaco di Riccione.



L'amministrazione comunale di Riccione si unisce alla richiesta del Consorzio Ceccarini di un incontro istituzionale con i vertici delle Forze dell'Ordine, prefetto e categorie economiche in materia di prevenzione e sicurezza. "Questo dimostra che la nostra comunità ha gli anticorpi giusti per affrontare ogni evenienza e ritrovarsi compatta nonostante le strumentalizzazioni politiche", spiega il sindaco di Riccione Renata Tosi raccogliendo il "sentiment" di tutta la giunta amministrativa "perché da sempre - ha ricordato il sindaco - le nostre porte sono state aperte agli operatori economici, alle categorie e ai cittadini in genere".



Il sindaco Tosi ricorda gli incontri per la preparazione degli eventi estivi e invernali, quelli relativi alle nuove normative come l'ordinanza anti alcol, oppure quelli in emergenza Covid finalizzati all'applicazione dei protocolli sanitari o delle norme dei dpcm. "Tutto queste cose sono state condivise con i cittadini e le categorie economiche", evidenzia il sindaco Tosi, che evidenzia, infine, i 40.000 euro di finanziamento per aiutare i Consorzi nel pagamento dei servizi di sicurezza, tramite vigilanza privata, dopo l'incontro a quattro con il Consorzio Ceccarini, Comitato Promo Alba Via Dante e l'associazione Alba. "Oggi dunque vogliamo ancora una volta scendere in campo al fianco dei nostri operatori sostenendo e appoggiando la necessità di un incontro istituzionale con i vertici delle forze dell'ordine e estenderei l'invito per competenza e specificità anche al prefetto di Rimini", chiosa il sindaco Tosi.