E' l'Ing Luca Manselli il nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini

Attualità

Rimini

| 11:38 - 01 Settembre 2021

Il Prefetto con i due Comandanti.

Incontro con il Prefetto e passaggio di consegne ai Vigili del Fuoco. Il comandante provinciale uscente l’Ing. Gianfranco Tripi lascia il posto al il neo Comandante Ing. Luca Manselli. L'ex Comandante andrà ad assumerà il comando provinciale di Parma.

L'incontro tra i due Vigili del Fuoco e il Prefetto è stato cordiale e caratterizzato da una piena sintonia sugli argomenti affrontati.

Il Prefetto Giuseppe Forlenza ha ringraziato l’Ing. Tripi per l’assoluta dedizione e per la competenza che hanno connotato il biennio vissuto al vertice del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini ed ha dato il benvenuto all’Ing. Manselli, chiamato a reggere il Comando locale in aggiunta a quello di Ravenna per il quale conserva le funzioni.

Ad entrambi il dott. Forlenza ha manifestato una “incondizionata ammirazione per il Corpo dei Vigili del Fuoco, instancabile e insostituibile baluardo nella vita quotidiana e nelle emergenze, per le quali”, ha aggiunto il Prefetto, “l’intero sistema della Protezione Civile, sia in sede nazionale che locale, può avvalersi di una certezza assoluta: la presenza dei Vigili del Fuoco, con tutto il significativo conseguente apporto di prontezza, competenza e disponibilità”.