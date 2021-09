"Le città visibili" in quattro luoghi riminesi: ecco il programma

Eventi

Rimini

| 11:09 - 01 Settembre 2021

Cristiano Godano.

Ai nastri di partenza il Festival Le Città Visibili a Rimini, la rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei, per la sua nona edizione. Da domani, giovedì 2 settembre e fino a domenica 12 la kermesse sarà ospitata al Teatro degli Atti, al Chiostro degli Agostiniani, al Lapidario del Museo della Città di Rimini e al CEIS-Centro Educativo Italo Svizzero.

Sono nove le giornate in programma tra spettacoli di teatro, concerti e incontri, documentari e mostre.

Di seguito gli appuntamenti previsti fino a domenica 5 settembre in programma al Teatro Degli Atti (inizio spettacoli ore 21.30).

La serata di apertura in programma domani giovedì 2 settembre sarà affidata ad “Amore, morte e Rock'n'Roll”, tratto dall’ultimo omonimo libro di Ezio Guaitamacchi (Hoepli editore). Uno spettacolo di racconti, suoni e visioni in cui Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Andrea Mirò e Brunella Boschetti raccontano le ultime ore di David Bowie, Leonard Cohen, Lou Reed e Freddie Mercury.

La sera di venerdì 3 settembre gli Omini presenteranno lo spettacolo “La Coppa del Santo”, una vera e propria competizione tra 32 santi che per l'occasione sfodereranno i loro poteri sovrannaturali e spetterà al pubblico decidere il vincitore, nonché patrono della serata.

Cristina Donà sarà la protagonista della serata di sabato 4 settembre con “Incontro e Racconto”. Dopo una fortunatissima campagna crowdfunding che ha visto la partecipazione calorosa di più di mille sostenitori, Cristina Donà ne racconta il frutto: il suo nuovo album “deSidera”. A moderare l’incontro sarà Roberto Grassilli. Saranno poi eseguiti dal vivo alcuni brani del nuovo disco e del suo repertorio, assieme al produttore e coautore dell’album Saverio Lanza. Cristina Donà è una delle più stimate cantautrici del panorama musicale italiano, punto di riferimento per le nuove generazioni di musicisti. Il singolo “Desiderio” (cannibal version) uscito lo scorso 4 giugno anticipa assieme al tour estivo l’uscita del disco che la cantautrice presenterà al Festival Le Città Visibili

Domenica 5 settembre spazio alla musica con Davide Shorty che, dopo i successi di X Factor e del Festival di Sanremo, a tappa con il suo tour estivo accompagnato da Claudio Guarcello alle tastiere andando a formare lo Straniero Duo in concerto.

Per tutte le informazioni www.lecittavisibili.com

Gli spettacoli e il bar, aperto per tutta la durata del festival già dalle ore 19, saranno fruibili in sicurezza nel rispetto dei protocolli vigenti anti-Covid. Quest'anno l'accesso agli spettacoli sarà consentito a chi è in possesso di green pass (certificato vaccinale o tampone negativo nelle 48 ore precedenti). È stato inoltre inserito un biglietto a pagamento di 5 euro con prenotazione consigliata via mail (prenotazione@lecittavisibili.com, www.lecittavisibili.com).