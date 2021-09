Voce, pianoforte e marimba: concerto all'alba del duo Bellavista/Giacomoni a Riminiterme

Eventi

Rimini

| 08:15 - 01 Settembre 2021

Raffaello Bellavista e Filippo Giacomoni.

Il pianista-baritono Raffaello Bellavista, reduce dai successi della tournée estiva, consacrata dalla consegna del premio come miglior artista emergente al festival Romagna di Cervia e il marimbista-percussionista Filippo Giacomoni salutano l'estate con un concerto onirico unplugged. L'appuntamento si terrà all'alba di venerdì 3 settembre sulla spiaggia di Riminiterme.

I concerti all'alba stanno riscuotendo sempre più successo, probabilmente perché l'unione di ambientazioni suggestive, la "rinascita" del sole, e il risveglio del corpo al suono di musiche oniriche originano una magia difficile da spiegare. Lo sapevano bene le antiche popolazioni che attribuivano a queste pratiche aspetti devozionali. Basti pensare ai raga indiani e in particolare al raga del mattino che associava al risveglio del giorno, quello della mente. Allo stesso modo il rituale del concerto all'alba richiede musiche appropriate per favorire il climax giusto: un risveglio con musiche rock potrebbe creare qualche disarmonia.

Lo spettacolo si terrà alle 6 del mattino. Ingresso offerta libera.