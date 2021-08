Rimino Calcio, l'avvocato Campolattano si autosospende da Slo Manager

Sport

Rimini

| 23:00 - 31 Agosto 2021

Il Rimini Calcio non finisce mai di stupire. In serata, dopo aver appreso in data odierna della candidatura a consigliere comunale dello stesso Avv. Simone Campolattano (nella lista Rimini Rinata che appoggia Jamil candidato sindaco, ndr), la società biancorossa ha comunicato la decisione dello stesso di autosospendersi dall’incarico di “Slo Manager” della Società per il periodo della campagna elettorale, il tutto nel rispetto delle prerogative del codice etico societario. La dirigenza biancorossa augura a Simone le migliori fortune personali, in attesa di poter riprendere la collaborazione appena messa in campo in considerazione delle sue importanti qualità umane e professionali.

Che dire? Si è palesato uno dei difetti di comunicazione di cui il nuovo dg ha parlato in conferenza stampa: la società era all’oscuro dell’iniziativa politica del professionista riminese.