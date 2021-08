Rimini, droga e pregiudicati in hotel, struttura chiusa per 30 giorni

Cronaca

Rimini

| 22:56 - 31 Agosto 2021

Un hotel di Marina Centro a Rimini è stato chiuso per 30 giorni dal Questore. La struttura era da tempo sotto il faro della Squadra Mobile della Polizia a seguito delle indagini relative all'individuazione dei presunti colpevoli del tentato omicidio avvenuto a Bellariva ad inizio agosto.

Le indagini sull'hotel hanno portato a scoprire una situazione molto problematica: all'interno della struttura, nel sottotetto su giacigli di fortuna, si trovavano diversi pregiudicati, irregolari in Italia. Si tratterebbe di spacciatori, dal momento che nella stanza è stata rinvenuta della droga.

Molti ospiti non erano stati registrati e tutta la struttura era in una condizione di degrado. Per questo l'hotel è stato chiuso per 30 giorni.

Le attività di garanzia dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica dall'inizio dell'anno ha portato il Questore ad emettere oltre 150 misure di prevenzione: 62 Avvisi Orali, 80 Fogli di Via Obbligatoro dalla Provincia, e 11 divieti di accesso ai locali pubblici cosidetti ‘Daspo Willy’.

Salgono a 9 i provvedimenti di sospensione della licenza di attività emessi dal Questore.