Rimini Calcio, ballotaggio Pasquato-Germinale per rinforzare l'attacco

Sport

Rimini

| 21:03 - 31 Agosto 2021

Pasquato ai tempi del Pescara.



Come ha detto in conferenza stampa il dg Franco Peroni, il Rimini probabilmnete non ha chiuso la sua campagna acquisti. Le due ultime partite in cui l’attacco è rimasto a bocca asciutta - contro il Russi e la Nazionale di San Marino -, hanno fatto suonare un piccolo campanello di allarme il cui suono diventa un po’ più forte in virtù degli infortuni di Tomassini e di Arlotti, due attaccanti (quest’ultimo era in stampelle in panchina). Dunque, potrebbe essere il reparto offensivo oggetto di attenzione.

Gli indiziati a vestire il biancorosso sono - secondo i boatos di mercato - Domenico Germinale, ex Fano, che si è aggregato a Castel del Rio e si allena coi biancorossi, e Cristian Pasquato, altro pupillo del ds Andrea Maniero (era al Campodarsego con Tonelli e Gabbianelli). Il primo – classe 1987 - è un attaccante puro, il secondo (classe 1989) è trequartista-seconda punta.

Pasquato, classe 1989, ammette: ‘Sono in contatto quasi quotidiano con il ds Maniero con cui sono in ottimi rapporti – spiega – mi sono dato al massimo due settimane di tempo per aspettare una chiamata dalla serie C che ancora non è arrivata. Solo allora valuterò il da farsi. Il Rimini è una delle squadre di serie D che mi ha cercato (le altre sono venete, anche’esse ambiziose ndr). Non ho approfondito l’argomento, però, non mi pare giusto. Se ne riparlerà, eventualmente”.

Lei è un trequartista-seconda punta, il Rimini gioca col 4-3-3…

“Per quel modulo in effetti non vado bene..."

I casi sono due: il Rimini sta pensando di passare al 4-3-2-1 con Gabbianelli e Pasquato trequartisti come lo erano al Campodarsego anni fa, con una punta centrale; oppure ingaggiando Germinale di lasciare intatto l'impianto di gioco attuale, cioè il 4-3-3 classico. Vedremo nei prossimi giorni.

ECCO CHERUBINI Il Rimini Calcio comunica il proseguimento delle iniziative volte a rafforzare le proprie strutture, in vista dell’imminente inizio del campionato. Entra a far parte dello staff della Società Carlo Cherubini ex calciatore professionista, che tra le altre ha vestito le maglie di Fiorentina, Vicenza, Salernitana, Ternana e Perugia. Cherubini ricoprirà il ruolo di Club Manager e si occuperà della parte tecnico-sportiva al fianco del DS Andrea Maniero e farà da ponte con la parte organizzativa di concerto con il DG Franco Peroni.