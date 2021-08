Rimini: "più giovane nella lista del PD", presentato il candidato Edoardo Carminucci

Attualità

Rimini

| 18:40 - 31 Agosto 2021

Lancio candidatura Carminucci.

Boom di presenze all’evento di lancio della candidatura a consigliere comunale di Edoardo Carminucci, il più giovane candidato nella lista del Partito Democratico di Rimini e Segretario dei Giovani Democratici. All’evento hanno preso parte i candidati sindaco e vicesindaca Jamil Sadegholvaad e Chiara Bellini, la consigliera regionale Nadia Rossi e il sindaco uscente Andrea Gnassi.



Il candidato commenta: “Essere io stesso il “primo voto” per molti dei miei amici poco più giovani di me mi emoziona e mi investe di una grande responsabilità. La responsabilità di rimanere autentico e di rappresentare quelle istanze di tante e tanti giovani. In un periodo storico caratterizzato dallo scarso interesse delle nuove generazioni per la politica, la straordinaria partecipazione di così tanti giovani non è passata di certo inosservata. Anzi ci ha permesso di comprendere il potenziale di queste elezioni amministrative: ci sono tante energie fresche pronte a scuotere i sistemi di potere, non con l'io ma con il noi, inserendosi con passione e con impegno nella macchina comunale che comunque tanto bene ha lavorato in questi anni, ma che può funzionare ancora meglio. Le idee hanno bisogno di camminare sulle gambe delle persone, anzi di correre, e ieri c’erano tanti riminesi pronti a correre a sostegno di questa candidatura e del progetto progressista che sostiene Jamil. Abbiamo parlato di Rimini e delle nostre proposte, distribuendole in tanti portapillole con dentro ciascuno una “pillola di programma”, un’idea che è piaciuta molto.”