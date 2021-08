Tennis, trofeo 'Envikem': avanti Zangheri e Meco, bene Roberto Renzi e Lorenzo Braschi

Sport

Rimini

| 17:24 - 31 Agosto 2021

Avanza il torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, il trofeo “Envikem”, che quest’anno si presenta al via con un montepremi innalzato a 4.500 euro. Sono soliti a quota 62 gli iscritti, il n.1 del seeding è il 2.1 riminese Manuel Mazza (Tc Viserba), seguito dai 2.3 Francesco Giorgetti (Tc Viserba), Leonardo Taddia ed Alberto Morolli (Tc Riccione), a seguire i 2.4 Cristian Carli e Davide Ferrarolli. Si qualificano per il tabellone di 3° Aldo Maria Zangheri e Roberto Meco, portacolori entrambi proprio del Ct Cicconetti, e Roberto Renzi (Tc Viserba), ottimo esordio nel tabellone di 3° per Lorenzo Braschi (Ct Casalboni).

Tabellone di 4°, turno di qualificazione: Aldo Maria Zangheri (4.5)-Francesco Buono (4.1, n.1) 6-3, 6-4, Roberto Meco (4.1, n.2)-Nicolò Lunedei (Nc) 6-3, 6-3, Roberto Renzi (4.1, n.3)-Elia Michelangelo Cicognani (4.3) 6-1, 6-1.

Tabellone di 3°, 1° turno: Lorenzo Braschi (3.4)-Claudio Chiani (3.5) 6-2, 6-2.

Il giudice d gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Alessandro Tosi.