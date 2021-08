Tennis, Memorial 'Cristian Cavioli': poker negli ottavi di Zanni, Bartoli, Canini e Calogero

Sport

Rimini

| 17:21 - 31 Agosto 2021

Poker dei giocatori di casa negli ottavi del memorial “Cristian Cavioli”, il torneo nazionale Open organizzato dal Tennis Club Viserba (3.000 euro di montepremi). Conquista i quarti, con tanto di “positivo” ai danni del cesenate Andrea Rondoni, un brillante Luca Bartoli, autore di un torneo fin qui maiuscolo, esordio soft per Andrea Calogero, vince facile Alessandro Canini sul bielorusso Uladzislau Zhuk, ormai romagnolo d’adozione, mentre Diego Zanni ha beneficiato del forfait del suo avversario, il sammarinese Marco De Rossi. Quarti anche per Cristian Carli ed il giovane riccionese Nicolas Spimi (Tc Riccione).

Ottavi: Luca Bartoli (2.6)-Andrea Rondoni (2.5, n.9) 2-6, 6-4, 10-3, Andrea Calogero (2.4, n.5)-Francesco Rastelli (2.6, n.12) 6-1, 6-2, Nicolas Spimi (2.6, n.11)-Filippo Di Perna (2.5, n.6) 6-2, 3-2 e ritiro, Cristian Carli (2.4, n.3)-Giacomo Magnani (2.6, n.14) 6-1, 6-3, Alessandro Canini (2.5, n.7)-Uladzislau Zhuk (2.5, n.10) 6-0, 6-3. Quarti di finale anche per Diego Zanni (2.6, n,13).

Oggi dalle 18 i quarti: Spimi-Carli e il derby Giorgetti-Canini, dalle 20 altri due derby targati Tc Viserba, Mazza-Bartoli e Calogero-Zanni.

Intanto da sabato il Tennis Club Viserba ospita un’altra classica, il torneo nazionale Under 10-12-14-16, maschile e femminile. Sono 103 i giocatori al via negli otto tabelloni in programma.