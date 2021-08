Sport

Rimini

| 16:49 - 31 Agosto 2021

Il centrocampista Simone Andreis.

Il Rimini Calcio rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Andreis. Nato a Pietra Ligure (SV) il 25/09/2001 (178 cm - 71 kg), Andreis è una mezzala con importanti qualità tecniche. Cresciuto nel settore giovanile dell’Albenga, prima di approdare in biancorosso ha vestito la maglia della Virtus Entella in serie B e C. Tra i cadetti vanta quattro presenze.