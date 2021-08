Coronavirus Rimini: calano i casi a 36, ma altri due decessi

Attualità

Rimini

| 16:11 - 31 Agosto 2021

Bollettino Covid 31 agosto 2021.



In provincia di Rimini si registrano 36 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, con larga prevalenza di asintomatici, 28, sui sintomatici, 8. In questa settimana finora 102 casi, media 51 al giorno. Rimangono sei le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre due sono i decessi: una 87enne e un 79enne. Si aggiungono altri sette decessi in regione: un 68enne (Piacenza), una 84enne (Reggio Emilia), una 77enne (Modena), una 87enne e un 82enne (Bologna) e due donne di 59 e 87 anni (Forlì Cesena). I pazienti in terapia intensiva tornano 50 (+1), mentre nei reparti Covid calano i ricoveri di 17 unità (totale 403). I nuovi casi in regione, 455, sono superati dai guariti, 651, I cali attivi calano di 205 unità.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 120 nuovi casi, seguita da Modena (100) e Piacenza (65); poi Rimini (36), Parma (30), Forlì (26), Reggio Emilia (24) e Ravenna (21). Quindi Cesena (16), Ferrara (10), e infine il Circondario Imolese (7).





