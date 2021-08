Vaccino Covid al mare, in Romagna oltre 2300 somministrazioni

Attualità

15:26 - 31 Agosto 2021

In Romagna si è conclusa la campagna vaccinale on the road del progetto “VacciniAmo la Riviera” promossa da Ausl Romagna, in collaborazione con le amministrazioni locali e le associazioni di volontariato. "Tanti giovani ma non solo hanno risposto positivamente all’appello, cogliendo l’opportunità di vaccinarsi direttamente nei luoghi di vacanza della costa romagnola, senza doversi prenotare", spiega una nota dell'Ausl.



Complessivamente, dal 4 al 29 agosto, sono state 2.302 le dosi di vaccino anti-covid somministrate in riviera nell’ambito del progetto: 941 presso le due cliniche mobili che hanno fatto tappa fissa a Rimini in Piazzale Fellini e a Marina di Ravenna, in Piazza Dora Markus, e 1361 a bordo del camper itinerante in tour tra Cervia, Milano Marittina, Pinarella, Riccione, San Mauro Mare Gatteo Mare, Cesenatico, Rimini, Bellaria e Misano Adriatico.