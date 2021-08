Tragedia in Valmarecchia: pedone centrata da un Suv muore sul colpo

Cronaca

15:11 - 31 Agosto 2021

Una 86enne di Poggio Torriana è deceduta questa mattina (martedì 31 agosto), dopo essere stata investita sulla via Pontaccio, a Poggio Torriana. Erano le 9.30 quando un Suv guidato da un 33enne, che procedeva in direzione Santarcangelo, ha centrato in pieno l'anziana, intenta ad attraversare la strada, scaraventandola a diversi metri di distanza dal punto di impatto. Immediato l'intervento del personale medico del 118, ma i tentativi di salvare la vita all'anziana sono stati vani. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Verucchio per ricostruire l'esatta dinamica.