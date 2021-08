Calcio: il bellariese Mattia Zaccagni è un nuovo acquisto della Lazio

Sport

Bellaria Igea Marina

| 21:28 - 31 Agosto 2021

Mattia Zaccagni.

Il bellariese Mattia Zaccagni, 26 anni, è un nuovo giocatore della Lazio. Dopo aver prolungato il contratto col Verona fino al 2023, è stato ceduto in prestito titolo con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni. In gialloblù ha raccolto 146 presenze, con 15 reti e 22 assist-gol, score personale al quale aggiungere le 31 partite e i 4 gol totalizzati con la formazione Primavera. L'esterno, già convocato in Nazionale, ha firmato un contratto da circa due milioni a stagione. Al club scaligero un cifra di circa 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

La Lazio chiude la campagna acquisti con un altro innesto di spessore e si candida ad una stagione da grandissima protagonista, in grado di lottare per le posizioni altissime della classifica. Nelle prime due giornate ha conquistato 6 punti frutto dei successi contro l’Empoli all’esordio e contro lo Spezia. Già si vede la mano dell’allenatore ex Juventus che è in grado di raggiungere obiettivi importanti.

Per Zaccagni l'esordio tra i professionisti arriva nella stagione 2012-13 grazie a mister Marco Osio Zaccagni milita nel Bellaria Igea Marina. Come si vede dalle foto, ama i tatoo, tanto da averne diversi su tutto il corpo. Le braccia sono quasi tutte ricoperte da disegni, tra cui il volto di un leone che azzanna una preda, mentre sulle gambe si è tatuato un teschio e la scritta "Love yourself": ama te stesso. La sua fiamma – rivela il Corriere dello Sport – è la nota la nota influencer Chiara Nasti che ha chiuso la storia con Zaniolo: hanno condiviso recentemente delle Stories su Instagram da Capri.