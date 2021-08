Santarcangelo, il 2 settembre concerto gratuito e raccolta fondi

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 13:43 - 31 Agosto 2021

Simone Antoniacci & The Sumeri Band.

Giovedì 2 Settembre alle ore 21:15 presso lo Sferisterio di Santarcangelo di Romagna, il Rotary Club Valle del Rubicone organizza un concerto di raccolta fondi finalizzato a sostenere il progetto "Diversamente Abili e lo Sport nella Scuola" (coordinato dal CIP Emilia Romagna) e promuovere l'alfabetizzazione informatica costituendo dei presìdi che diventino centri di aggregazioni per i meno giovani che vorranno imparare l’ABC dell’informatica applicata alla vita quotidiana.



L'evento vedrà esibirsi Simone Antoniacci & The Sumeri Band e vedrà la partecipazione straordinaria del saxofonista Daniele Mancini, artista che fra le tante cose da anni si esibisce in rappresentanza dell’Italia negli Emirati Arabi in eventi di rilevanza mondiale come il “Taste of Abu Dhabi”, “F1 Grand Prix Abu Dhabi”, “Dubai Globe Soccer Awards” con il sestetto “Mark Zitti e i fratelli Coltelli”.



Con questa iniziativa si vuole supportare l’insieme di attività individuali o di gruppo che volgono a sviluppare determinate capacità psichiche e motorie volte anche a creare aspetti salutari e ricreativi. Attività che hanno la finalità di non creare barriere e di abbatterle ove ve ne sono, non considerando l'aspetto fisico o l'abilità, rendendo partecipe ogni individuo. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Santarcangelo di Romagna e dalla Focus Fondazione Cultura Santarcangelo. Ingresso offerta libera