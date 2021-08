Allarme sicurezza a Riccione, consiglieri minoranza chiedono urgente consiglio comunale

Attualità

Riccione

| 13:09 - 31 Agosto 2021

Sabrina Vescovi (Pd Riccione).



I gruppi consiliari di minoranza hanno inoltrato questa mattina (martedì 31 agosto) formale richiesta al presidente del consiglio comunale di Riccione per la convocazione di un consiglio comunale aperto urgente sul tema sicurezza. "Un consiglio comunale aperto alla città e a tutte le sue rappresentanze in cui si possa sviluppare un dibattito finalizzato a mettere in campo ogni azione preventiva utile a garantire che l’estate prossima non si ripetano i gravi e continuativi fatti occorsi nella stagione attuale e allo scopo di mettere in campo ogni azione promozionale che possa trasferire il messaggio Riccione vacanza sicura", spiega la nota dei consiglieri di minoranza, portavoce Sabrina Vescovi.

E’ stata inoltrata una proposta di ordine del giorno, da condividere "con la città intera affinché possa essere integrata con le proposte e suggerimenti della nostra comunità". Il tema sicurezza, spiegano i consiglieri di minoranza, non è solo un onere in capo alle istituzioni, benchè la minoranza accusi l'amministrazione comunale di "azioni inadeguate ad affrontare questa emergenza".