Scuola, a Rimini interventi per 700.000 euro in via d'ultimazione

12:55 - 31 Agosto 2021

L'amministrazione comunale di Rimini fa il punto sugli interventi di edilizia scolastica, evidenziando l'investimento di 700.000 euro tra manutenzione ordinaria, straordinaria e nuova strumentazione. Interventi che si concluderanno in questi giorni, prima dell'inizio dell'anno scolastico.



A palazzo Garampi si è puntato molto sulla sistemazione degli spazi esterni, per svolgere attività educative all'aria aperta: "Ne sono un esempio gli interventi attualmente in corso all’asilo nido Isola Blu con l’ampliamento degli spazi esterni protetti dedicati ai bambini e la realizzazione di un gazebo per favorire un progetto di outdoor education", evidenzia l'amministrazione comunale.



Alla scuola Primaria di San Salvatore è stata invece portata a termine la realizzazione di un percorso coperto per agevolare l’accesso alla scuola evitando possibili assembramenti. Altri interventi interessano la scuola d’infanzia La Lucciola e la primaria Lambruschini dove è in corso l’ammodernamento degli impianti termici, la scuola secondaria Bertola dove si sta intervenendo con la sostituzione dei servizi, le scuole d’infanzia Acquamarina e Bruco Verde con la sostituzione del tappeto in erba sintetica presente a protezione delle strutture di gioco. Inoltre, Anthea anche quest’anno ha effettuato una approfondita ricognizione di tutte le strutture gioco presenti nelle aree di pertinenza scolastiche, in modo da procedere alla sostituzione dei giochi più vecchi. Si tratta di interventi ultimati o in avanzato stato di realizzazione.



AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE Grazie ad importanti finanziamenti ottenuti dal Ministero dell’Istruzione, il Comune di Rimini ha investito 230 mila euro nell’ampliamento di alcuni spazi e strutture didattiche, nelle scuole primarie Rodari e Casadei. Alla scuola primaria Rodari, su richiesta del personale scolastico, si stanno completando le opere di conversione della ex casa del custode per realizzare ulteriori locali per consentire lo svolgimento del progetto pedagogico promosso dagli insegnanti. uno spazio che sarà attrezzato con biblioteca e altre funzioni, e che sarà utilizzato, oltre che per le attività didattiche, anche come spazio aperto alle famiglie, fuori dall’orario scolastico. Nel caso della primaria Flavia Casadei, l’intervento prevede invece l’aggiunta di un modulo esterno a noleggio, che consentirà di ampliare gli spazi a disposizione dell’attività didattica. In entrambi i casi i cantieri sono operativi in previsione della ripresa in presenza delle attività didattiche per l’anno 2021-2022.



PURIFICATORI D'ARIA ANTI COVID Si tratta, in ordine cronologico, dell’ultimo tipo di interventi previsti, la cui conclusione è comunque calendarizzata per la prima campanella di settembre. Saranno 79 le scuole e più di 500 gli ambienti scolastici - ovvero la copertura pressoché totalità delle strutture scolastiche gestite dal Comune di Rimini, dall’infanzia fino alle scuole medie – ad essere interessati da un importante investimento che prevede la dotazione di purificatori d’aria. Scopo dell’intervento è quello di adottare, nei servizi per l’infanzia a gestione pubblica rivolti a minori in età 0-6 anni e nelle scuole pubbliche del primo ciclo di istruzione, una misura complementare e che si aggiunge a quelle ordinariamente già previste – e che rimarranno valide - per garantire la sicurezza da Covid 19 (mascherine, disinfezione/sanificazione, distanziamento, ricambio costante dell’aria) dal Piano Scuola 2021/2022 e dai protocolli specifici di ogni scuola. Si tratta di interventi che sono stati ultimati, o in corso di realizzazione, da parte della società in house Anthea.