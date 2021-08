Riccione, tanti eventi sportivi a settembre: judo, pattinaggio e tiro con l'arco

Sport

Riccione

31 Agosto 2021

Playhall di Riccione.



Judo, pattinaggio artistico e tiro con l'arco. Tanti eventi sportivi in programma a Riccione, a partire dal 2 settembre con gli sport rotellistici. Fino al 12 settembre si svolgeranno i Campionati Europei di Pattinaggio Artistico tra il Play Hall, il pattinodromo di viale Carpi e la pista di pattinaggio I Giardini. Tanti gli atleti attesi a provenienti da vari Paesi d’Europa, tra cui Germania, Francia, Portogallo, Slovenia, Belgio, Repubblica Ceca e Russia per la grande manifestazione che si terrà per la prima volta nella Perla Verde. Con 14 nazioni presenti per 350 atleti ciascuna, 250 allenatori e staff accompagnatori, 25 ufficiali di gara, i Campionati saranno un imponente spettacolo in numerose specialità: singolo, coppia, artistico, coppia danza, solo dance, inline ed esercizi obbligatori.



Sabato 4 e domenica 5 settembre arrivano da tutta Italia i tiratori con l’arco allo stadio del baseball per lo svolgimento della gara giovanile della 4° tappa conclusiva del quadrangolare Emilia Romagna. Saranno gare individuali disputate dai partecipanti di età compresa tra gli 8 e i 20 anni a decretare il vincitore del quadrangolare. “Puntiamo molto all’agonismo giovanile - dichiara il presidente Arco Club Riccione Raimondo Luponetti -, campioni si diventa e con buoni tecnici, autodisciplina, concentrazione e autocontrollo si possono raggiungere grandi traguardi. Uno dei nostri giovani che sta andando molto bene è Francesco Gregori, campione della disciplina olimpica di tiro con l’arco e membro della Nazionale Giovanile Tiro con l’Arco, insignito lo scorso anno proprio dall’assessore Caldari del titolo di ambasciatore sportivo di Riccione nel mondo”.



La nuova stagione agonistica del judo italiano riparte invece da Riccione dal 16 al 19 settembre al Playhall. Con il supporto dell'olimpionico, medaglia iridata e tecnico delle Fiamme Oro, Elio Verde e la collaborazione della sezione judo Polisportiva Riccione, si terrà il “Green Camp”, importante stage di judo e trampolino di lancio per i giovani e meno giovani impegnati nelle prossime competizioni di livello regionale e internazionale.Saranno presenti le attuali stelle del judo italiano Odette Giuffrida, argento olimpico a Rio 2016 e bronzo a Tokyo 2020, e Maria Centracchio ,argento a Tokyo 2020, che inizieranno propria a Riccione il loro cammino verso la prossima Olimpiade Parigi 2024.



Ad affiancare gli atleti tra i tecnici presenti allo stage, sotto la direzione tecnica di Elio Verde, sono attesi Girolamo Giovinazzo, vice campione olimpico di Atlanta 1996 e terzo classificato a Sydney 2000, Javier Delgado Ichiban, tecnico internazionale 8 volte campione spagnolo, Antonio Ciano, vice campione d'Europa e Olimpionico a Londra 2012, attualmente tecnico del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle. “L'obiettivo è di riuscire ad avere almeno 400 atleti provenienti da tutta Italia – afferma Giuseppe Longo, Direttore tecnico della sezione Judo Polisportiva Riccione - e dare loro l'opportunità di iniziare al meglio la preparazione agonistica. Sarà una bellissima occasione di confronto anche grazie alle novità e all'energia che tecnici di quel livello saranno in grado di trasmettere agli atleti presenti. La città di Riccione, già da anni è tappa fissa del Trofeo Italia per under 14, si candida a costruire un nuovo evento che potrebbe diventare un vero e proprio appuntamento fisso del panorama judoistico italiano ed europeo”.