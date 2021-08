Emergenza Afghanistan, la Caritas di San Marino pronta ad aiutare

Attualità

Repubblica San Marino

31 Agosto 2021

La Caritas della Diocesi di San Marino – Montefeltro insieme a quella italiana, sta seguendo la drammatica situazione creatasi in Afghanistan e si “e si impegna fin da ora a contribuire con aiuti umanitari”.

"Nell’esprimere profonda preoccupazione per tutta la popolazione afgana e in particolare per le donne ed i bambini” si legge nella nota stampa della Caritas “assicuriamo l’interessamento attivo affinché, in accordo con le amministrazioni locali italiane e sammarinesi, si possa dare un concreto contributo ad accogliere famiglie di profughi provenienti da quelle terre.”

In concreto, attraverso la Caritas Vicariale di San Marino, c’è la disponibilità a collaborare con le istituzioni perché ci sia una “una fattiva accoglienza all’interno del territorio sammarinese. Anche per il territorio italiano della Diocesi si stanno cercando possibilità di accoglienza.”

“Chiediamo anche, attraverso la rete solidale delle famiglie, Chiese Domestiche, la volontà di farsi carico dell’accoglienza stessa, unitamente alla preghiera chiesta ed auspicata dal Santo Padre Papa Francesco.”

Per informazioni contattare caritas@diocesi-sanmarino-montefeltro.it