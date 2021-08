Da 51 anni in vacanza a Torre Pedrera, premiata coppia di turisti fedeli

Turismo

| 11:52 - 31 Agosto 2021

I turisti premiati.

Nozze d'oro a Torre Pedrera per la Signora Maria Marini e con il marito Edoardo Catto che da 51 anni frequentano come fosse di casa il mare di Torre Pedrera. Ha iniziato nel 1970 venendo in riviera dalla sua Brescia, per gestire una piccola pensione poi con figli e marito. Non manca mai di trascorrere un periodo di vacanza a Torre Pedrera tanto che, quest'anno, accompagnati dalla nipote Francesca, hanno deciso di comprare casa in "questo angolo di paradiso" come lo definiscono loro.

A dimostrazione dell'ospitalità romagnola, proprio sulla spiaggia del Bagno Giorgio proprio dove tutti i giorni la signora Maria si diletta a raccogliere le vongole del mare Adriatico, l'amministrazione comunale rappresentata da Roberta Frisoni e Daniela De Leonardis assieme al Comitato Turistico di Torre Pedrera con Enzo Zamagni, hanno portato il saluto della città e consegnato il riconoscimento riservato ai turisti fedeli direttamente in spiaggia.

Premiato anche il sig Gaetano Menozzi di Reggio Emilia anche lui dal 1970 assiduo frequentatore di Torre Pedrera e di tutta la riviera riminese.