Riasfaltatura della via Marecchiese, lavori arrivati a Villa Verucchio

| 11:44 - 31 Agosto 2021

Un tratto della via interessata dai lavori.

L’intervento di asfaltatura della Marecchiese ha raggiunto il territorio comunale di Verucchio, preceduto da una serie di incontri mirati su cui fa il punto della situazione l’assessore ai lavori pubblici Andrea Cardinali.

“Insieme ai tecnici di Anas, a quelli del nostro Ufficio Tecnico e ai referenti della ditta Cbr abbiamo messo a punto una serie di misure per cercare di limitare i disagi ai cittadini e agli operai al lavoro durante l’opera di asfaltatura del tratto di SS 258 ribattezzata via Casale” premette Cardinali, entrando quindi nel merito: “Sarà riasfaltato tutto l’attraversamento di Villa Verucchio, partendo dalla rotonda lato mare all’altezza della Scm fino alla rotonda del Centro Valmarecchia. I lavori, scattati lunedì, saranno eseguiti in orario notturno, fra le 20 e le 6, e, meteo permettendo, si protrarranno per una decina di giorni. E’ stata quindi emanata un’ordinanza ad hoc che prevede il divieto di sosta con rimozione forzata, nelle 48 ore precedenti il tratto interessato, negli stalli fra il forno Spada e la parafarmacia nelle vicinanze della scuola materna San Patrignano”.

Come ogni opera in un centro molto trafficato, sarà comunque impossibile evitare qualche disagio. “In certi momenti, soprattutto in prima serata, si formerà inevitabile un po’ di coda: si tratterà di avere un po’ di pazienza per un’opera molto attesa e necessaria visto lo stato in cui versava l’arteria in qualche punto. Nelle settimane successive all’intervento, secondo i tempi tecnici necessari alla stabilizzazione, sarà poi rifatta completamente la segnaletica orizzontale e sarà quindi necessaria una particolare attenzione agli attraversamenti pedonali da parte degli utenti della strada” chiosa l’assessore.