Riparte la programmazione del Cinema Tiberio di Rimini tra film e documentari

Eventi

Rimini

| 11:40 - 31 Agosto 2021

Cinema Tiberio.

Conclusa la ricca stagione dell'Arena Lido che ha chiuso i battenti il 31 agosto, il Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) è pronto a ripartire da mercoledì 1 settembre con la rassegna Doc in Tour, realizzata in collaborazione con FICE Emilia Romagna e dedicata al documentario: il film in programma il 1 settembre (ore 21, prezzo speciale € 1) è The Childhood Experience di Valentina Olivato sull'esperienza di "homeschooling" di quattro bambini. Seguono giovedì 2 settembre (ingresso unico € 4, inizio ore 21) Nilde Iotti: il tempo delle donne di Peter Marcias con Paola Cortellesi, il ritratto di una figura emblematica e scomoda del Novecento, in prima linea per la costruzione di una coscienza collettiva, 50 Santarcangelo Festival (venerdì 3 settembre) di Michele Mellara e Alessandro Rossi, la vivace ricostruzione della storia di uno degli appuntamenti teatrali più importanti della scena internazionale e We are the thousand! – l'incredibile storia di Rockin' 1000 di Anita Rivaroli (sabato 4 settembre), la rievocazione dell'incredibile scommessa di suonare con 1000 musicisti il brano "Learn to Fly" dei Foo Fighters per convincere la band americana a tenere un concerto a Cesena.

Segue, dal 6 all'8 settembre (proiezioni alle ore 21 e mercoledì anche alle ore 17, biglietti € 7 interi, € 6 ridotti, € 5 ridotti Tiberio Club) Jodorowsky's Dune di Frank Pavich, la storia dietro al progetto mai realizzato dal regista de "La montagna sacra" di un folle kolossal tratto dal ciclo letterario di "Dune" di Frank Herbert, ciclo oggi tornato prepotentemente alla ribalta con l'imminente arrivo nelle sale del film di Denis Villeneuve. In programma anche il nuovo film di François Ozon Estate '85 (dal 9 all'11 settembre), il documentario Raffaello alle scuderie del Quirinale dedicato alla grande mostra romana sul pittore urbinate (13-15 settembre) e ancora in prima visione il nuovo film di Hamaguchi Ryusuke, regista di punta del cinema giapponese più attuale, Il gioco del destino e della fantasia (16-19 settembre) e altri titoli già disponibili sul sito del cinema www.cinematiberio.it.

L'accesso alla sala è consentito solo dietro esibizione del green pass, con indosso mascherina chirurgica o ffp2 anche durante la proiezione e con l'osservanza del distanziamento in sala nei posti prestabiliti, anche per i congiunti considerando le dimensioni ridotte della sala.