Novafeltria, Ottavia Borghesi è la candidata sindaco del centrosinistra

Attualità

Novafeltria

| 09:17 - 31 Agosto 2021

Ottavia Borghesi.

E' Ottavia Borghesi la candidata sindaco di Novafeltria del Centro Sinistra. Figlia dell'ex sindaco Gianfranco Borghesi, storica figura politica, primo cittadino per due anni, scomparso nel 2020, è sostenuta dalla lista "In-Nova".



Ottavia Borghesi, 38 anni, laureata in Scienze Politiche è stata segretaria del circolo Pd di Novafeltria. Si presenta alle urne portando "un progetto che parta dalla condivisione e da uno sviluppo del territorio di ampio respiro ponendosi all’ascolto dei cittadini che vivono nel capoluogo e nelle frazioni per capirne i bisogni reali e tradurli in azioni e scelte concrete".



Di seguito la nota stampa di presentazione della candidata del Pd di Novafeltria



"Un percorso intenso e produttivo quello di “Novaè” che ha portato all’elaborazione di un programma amministrativo ambizioso, partecipato e condiviso. Un laboratorio di idee e progetti che proseguirà il suo cammino in parallelo al nostro, ad integrazione e supporto reciproci.

Nel richiamarsi agli ideali originari che hanno consentito la nascita di “Novaè” e nella condivisione del programma elettorale costruitosi nel percorso dai tavoli tematici, il PD e il CentroSinistra ritengono che in vista della competizione elettorale si debba garantire il diritto dei cittadini di poter scegliere tra due proposte diverse di amministrazione del territorio.

Assumendoci tale responsabilità, riteniamo pertanto di presentarci come soggetto politico identificabile nell’area e nei valori del CentroSinistra.

Il nostro obiettivo oggi è quello di portare avanti un progetto che parta dalla condivisione e da uno sviluppo del territorio di ampio respiro al fine di rappresentare un’alternativa positiva e credibile al centrodestra, ponendosi all’ascolto dei cittadini che vivono nel capoluogo e nelle frazioni per capirne i bisogni reali e tradurli in azioni e scelte concrete.

La squadra che proponiamo è composta da persone giovani, persone con esperienza e persone di riferimento della società civile e dei territori, che si arricchiscono e completano fra loro.

Una lista che è specchio di come si strutturi la nostra proposta di gestione della cosa pubblica.

Una lista che si chiamerà "In-Nova" ed esprimerà come candidato Sindaco una donna, giovane, preparata, capace di dialogare e aggregare, con una forte vocazione all’impegno per il bene comune: Ottavia Borghesi".