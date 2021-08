Tennis, a Simone De Luigi il trofeo del Gavettone al ct Venustas

Sport

Bellaria Igea Marina

| 23:50 - 30 Agosto 2021

La premiazione del torneo del Circolo tennis Venustas.

Simone De Luigi firma il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, il “Trofeo del Gavettone”. Il giovane 3.1 sammarinese portacolori del Circolo Cast, accreditato della quarta testa di serie, ha battuto in finale il 3.2 bolognese Luca Grandi (Junior Club Rastignano) per 6-2, 6-4. Il Titano che quest’anno ha esordito in Coppa Davis per i colori biancazzurri ha condotto facilmente la finale fino al 6-2, 4-1, qui ha commesso qualche errore di troppo e ciò ha permesso al giocatore felsineo di rientrare nel match e prendere fiducia. Grandi è risalito fino al 4-4, poi ha ceduto allo sprint vincente di De Luigi che si è portato a casa il trofeo ed i punti per salire abbondantemente 2° categoria. Al termine le premiazioni effettuate dal presidente del Circolo Elisa Vandi e dal vicepresidente Fabrizio Timpanaro. Ha arbitro la finale il giudice di sedia Roberto Baldissari. Si chiude così la lunga e fortunata stagione federale sui campi del Ct Venustas iniziata a Pasqua con il torneo nazionale Open femminile dotato di ben 4.000 euro di montepremi.

Semifinali: Simone De Luigi (3.1, n.4)-Andrea Arrigoni (3.2, n.8) 6-1, 6-3, Luca Grandi (3.2, n.6)-Emanuele Giangiordano (3.1, n.2) 7-5, 6-2.

Il giudice di gara è stata Elisa Vandi.