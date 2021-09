Noleggio auto: ecco come funziona

Attualità

| 07:44 - 25 Settembre 2021

Noleggio auto.

Con il passare degli anni sempre più persone decidono di non acquistare un proprio veicolo bensì di noleggiarlo a lungo termine. I motivi che possono indurre un soggetto ad optare per tale soluzione possono essere molteplici, come ad esempio la possibilità di cambiarlo a scadenza contratto e noleggiarne subito un altro. Insomma, oggi per avere a disposizione un veicolo non è necessario acquistarlo, esistono diversi modi per risolvere il problema e tra di essi spicca sicuramente il noleggio, sia a lungo che a breve termine.



Quanto costa noleggiare un’auto?



Ovviamente non è possibile dare una risposta generale al quesito visto che il costo del noleggio è influenzato da diversi fattori. In primo luogo, va considerata la località in cui si noleggia il mezzo, poi la durata del noleggio, i servizi aggiuntivi, ed ovviamente il mezzo scelto. È ovvio che noleggiare una super car ha un costo maggiore rispetto a noleggiare una utilitaria, ed è altrettanto ovvio che noleggiare una macchina per un lungo lasso di tempo risulta essere più costoso rispetto ad un noleggio per un week end o pochi giorni. In alcuni casi, anche prenotare con largo anticipo permette di risparmiare sul costo del noleggio, a seconda delle compagnie.



L’anticipo



Nel noleggio a lungo termine, è possibile versare una quota a titolo di anticipo, al fine di abbassare la rata da corrispondere mensilmente, in media del 10-20%. L’anticipo viene calcolato considerando il valore del veicolo ed altri fattori, come il kilometraggio oppure la durata del contratto di noleggio. In genere, non è obbligatorio. Infatti, è possibile trovare diverse soluzioni per il noleggio auto senza anticipo ideali specialmente per chi non ha un capitale da immobilizzare al momento della stipula del contratto. È bene sottolineare che l’anticipo non corrisponde al deposito cauzionale. Quest’ultima è una garanzia richiesta per l’affidamento del veicolo, che viene restituita contestualmente alla restituzione del veicolo alla compagnia di noleggio, se quest’ultimo non ha danni.



Perché conviene noleggiare un veicolo

Come sopra accennato, sono davvero tantissimi i motivi che potrebbero spingere una persona a noleggiare un veicolo. Tutto dipende dalle proprie esigenze, se si ha intenzione di fare una bella vacanza ma la propria macchina fa i capricci, è possibile noleggiare una macchina per qualche settimana e risolvere il tutto. Oppure, se si ha bisogno di fare un trasloco e non si è in possesso di un mezzo di trasporto abbastanza capiente, come ad esempio un furgone, anche in questo caso è possibile optare per il noleggio del mezzo. Infine, molti noleggiano il mezzo perché lo preferiscono rispetto all’acquisto della macchina. Questo perché il noleggio potrebbe rivelarsi non solo meno costoso ma anche più vantaggioso poiché permette di cambiare ciclicamente il veicolo senza dover spendere notevoli quantità di denaro e senza subire svalutazioni dei mezzi.



Come scegliere la macchina perfetta



Anche in questo caso, l’aspetto da considerare sono le esigenze del singolo. Se si ha intenzione di viaggiare con tante persone a bordo (e magari anche con tante valigie o altri carichi) è consigliabile optare per una monovolume. Viceversa, se si ha intenzione di puntare sui consumi ridotti è possibile optare su un veicolo a metano oppure ibrida, magari di ridotte dimensioni in modo da trovare sempre parcheggio. Insomma, tutto dipende dai propri bisogni e lo stesso vale per il noleggio.