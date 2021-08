Calcio C, il sammarinese Roberto Cevoli alla guida del Renate

Sport

Dopo le dimissioni di Francesco Parravicini all'indomani della pesante sconfitta contro interna contro il Padova per 3-0, il Renate ha ufficializzato l’ingaggio del tecnico samamrinese Roberto Cevoli, classe 1968, già giocatore del San Marino e del Cesena. Il tecnico tre anni dopo ritorna al timone nerazzurro. Nella stagione 2017/2018 il Renate chiuse al settimo posto (miglior risulatto tra i pro fino a qule momento) con relativa qualificazione ai playoff. Lo scorso anno Cevoli è stato esonerato dall’Imolese dopo averla salvata ai playout nella stagione precedente venendo ingaggiato proprio alla vigilia degli spareggi (8 giugno). Tra la precedente esperienza al Renate e l’Imolese è stato per due stagioni alla Reggina in serie C.