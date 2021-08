Al Barum Czech Rally Zlín hurrà di Paolo Diana-Francesco Fresu

Sport

VillaVerucchio

| 17:50 - 30 Agosto 2021

Primo evento di stagione riuscito con successo per l’equipaggio Paolo Diana - Francesco Fresu e il suo team. Al Barum Czech Rally Zlín la coppia di amici, in gara il mitico 131 nella categoria Rally Star, ha portato fino al traguardo il 131 dopo un rally molto difficile per via del fondo stradale e del meteo molto incerto con un continuo alternarsi di sole e pioggia. Notevole la presenza di pubblico che ha sostenuto Paolo Diana e Francesco Fresu durante tutto l’evento, uno tra i più prestigiosi a livello internazionale, inserito nell’ambito del calendario europeo.

“Sono davvero felice di essere riuscito a terminare per la prima volta questa gara che in passato per me era sempre stata un tabù – commenta Paolo Diana - Questa volta ce l'abbiamo fatta e ci siamo divertiti molto, ritrovando il pubblico delle grandi occasioni e rivivendo delle emozioni che ci mancavano davvero tanto. Ringrazio il mio navigatore Francesco Fresu che mi ha accompagnato ed aiutato in questa difficile gara, tutti i ragazzi/e del team che ci hanno assistito al top per tutta la manifestazione e quanti mi supportano. Dedico questa gara a Chris Klausner ed a tutto il suo team di amici”.