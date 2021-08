Coronavirus, i dati nel riminese: 66 nuovi casi, deceduta una donna di 71 anni

Attualità

Rimini

| 16:07 - 30 Agosto 2021

Dati Coronavirus lunedì 31 agosto 2021.

Nella provincia di Rimini si registrano 66 nuovi casi di contagio al Sars- CoV-2, di cui 39 sintomatici. Scendono a 6 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Purtroppo, si registrano sette decessi: uno in provincia di Parma (una donna di 82 anni), quattro nel modenese (tutti uomini, rispettivamente di 61, 85, 94 e 98 anni), uno a Bologna (un uomo di 83 anni) e uno in provincia di Rimini (una donna di 71 anni). In Emilia Romagna si registrano 546 casi in più rispetto a ieri, su un totale di 12.167 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 4,5%, un valore non indicativo dell'andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.