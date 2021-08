FOTO. Inaugurato il Parco del Mare a Marina Centro, ora avanti con i parcheggi e gli stalli

Attualità

Rimini

| 15:25 - 30 Agosto 2021

Inaugurazione Parco del Mare a Marina Centro.

Tanta gente in festa ieri sera a Marina Centro per l'evento inaugurale del nuovo Parco del Mare. Nel tratto di lungomare fra i bagni 14 e 28, oggetto dell'intervento di riqualificazione realizzato dall'Amministrazione comunale, sono andati in scena spettacoli, giochi e musica a cura del Consorzio Operatori balneari Marina Riminese e del Consorzio Ristobar spiaggia Rimini aderenti a Confesercenti, in collaborazione con gli operatori dell'area. Il taglio del nastro è stato affidato a Fabrizio Pagliarani, presidente del Consorzio operatori balneari, che ha rimarcato la qualità di respiro internazionale del nuovo waterfront e richiamato l'apprezzamento dei titolari di attività della zona, turisti e riminesi.



"Ora che i sacrifici di tutti sono stati ripagati guardiamo avanti e attendiamo con fiducia il completamento dell'opera anche per quel che riguarda la mobilità. L'auspicio - chiosa Pagliarani insieme a Marco Mauri, presidente del Consorzio Ristobar - è che in tempi rapidi il progetto del Parco del Mare sia ultimato con la realizzazione dei necessari parcheggi, degli stalli per i motocicli e per le biciclette, in modo da rendere il lungomare e la spiaggia pienamente accessibili e fruibili da tutti e avere un adeguato numero di posti auto a servizio della zona".