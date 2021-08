Covid San Marino: 81 positivi attivi, un paziente in terapia intensiva

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:16 - 30 Agosto 2021

Dati Covid San Marino 30 agosto 2021.

L’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino comunica i dati da infezioneCovid – 19 registrati nell’ultima settimana dal 23 al 29 agosto (dati aggiornati alla mezzanotte di ieri, 29 agosto 2021). Sono 81 i positivi attivi al Covid-19 rilevati nella Repubblica di San Marino. 5 i ricoveri, di cui un nuovo paziente in terapia intensiva

Il numero totale di persone contagiate individuate dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è di 5.321 di cui: 81 positivi attivi, 90 decessi e 5.150 guarigioni.

I ricoverati in Ospedale sono 5 (4 in isolamento e uno in Terapia Intensiva), seguiti a livello domiciliare 76 (di cui due in Italia).

Sono 26 le persone in quarantena domiciliare. I tamponi totali eseguiti sono 75.461, di cui 24.634 su singole persone. Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 970 tamponi, a fronte di 55 nuovi casi (tasso di positività su base settimanale al 5,67%) e 29 guarigioni.

Nella tabella sottostante è riepilogato l’andamento dal 23 al 29 agosto 2021, relativo ai tamponi effettuati, al totale dei nuovi casi di positività riscontrati, alla percentuale di nuovi positivi in rapporto al totale dei tamponi (tasso di positività) e le guarigioni.



CAMPAGNA VACCINALE ANTICOVID

Il totale delle vaccinazioni effettuate dall’inizio della Campagna fino alla giornata di ieri è di 46.486 di cui 22.531 persone vaccinate con la prima dose e 23.955 con la seconda dose o con la dose unica.

Il 51,6% dei vaccinati sono femmine e il 48,4% sono maschi.

Ha completato il ciclo di immunizzazione il 77,03% della popolazione vaccinabile.

Nello specifico 18.974 prime dosi, 18.648 seconde dosi e 1.306 dose unica con vaccino Sputnik V e 3.557 prime dosi, 3.260 seconde dosi, 741 dosi uniche con vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

Vaccinazioni turisti: 2.035 somministrazioni.