Calcio Eccellenza, Fya Riccione: tesserato il jolly Luca Carnesecchi

| 14:27 - 30 Agosto 2021

Luca Carnesecchi con il dg Luca Carangelo.

Come anticipato da altarimini.it, Luca Carnesecchi è un giocatore della Fya Riccione: classe 1995, giocatore duttile in grado di ricoprire diversi ruoli sia sulla mediana di centrocampo che in difesa. Per il neo giocatore della Fya Riccione oltre 40 presenze in serie D e tre campionati vinti in Eccellenza con Romagna Centro, Rimini e Marignanese.

Carnesecchi sarà a disposizione di mister Taccola già per l'esordio in Coppa "Trofeo Minetti" previsto alle 15.30 del 5 settembre, contro il Due Emme, allo Stadio Comunale di Riccione.

“E' l'opportunità che cercavo – dice – sono molto contento di trovarmi in questo gruppo cmposto da tanti giovani e over che sono i primi a mettersi in gioco. Possiamo fare bene. L'obiettivo? Migliorare il piazzamento delle stagioni precedenti, poi vedremo partita dopo partita”.

Ora si attendono le ufficializzazioni dei difensori Michele Manfroni e Michael Ceccarelli ex Rimini. Calcio.