San Leo: grave malore in casa, atterra l’elicottero

Cronaca

San Leo

| 13:53 - 30 Agosto 2021

Elicottero, elisoccorso.

Elisoccorso in azione a San Leo per un 60enne colto da un malore all'interno delle mura di casa. L’allarme è scattato intorno alle 12.30 in via Rosa Michele nel centro del borgo medievale. Vista la situazione di particolare gravità segnalata, sul posto si sono portate rapidamente in codice rosso un’ambulanza con il supporto della Croce Verde e con l’elicottero dalla base di Ravenna. L’èquipe medica di rianimazione e gli operatori del soccorso hanno iniziato le manovre salvavita direttamente sul posto e successivamente il 60enne è stato trasferito in elicottero all’ospedale "Infermi" di Rimini.