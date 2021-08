Macfrut e Fieravicola a Rimini, dal 7 al 9 settembre saranno le vetrine per ortofrutta e avicolo

Attualità

Rimini

| 13:41 - 30 Agosto 2021

Macfrut.

Dopo oltre un anno e mezzo di relazioni virtuali per gli stop imposti dalla pandemia, torna in presenza Macfrut, 38ma fiera internazionale dell'ortofrutta in programma al Rimini Expo Center dal 7 al 9 settembre. Negli stessi giorni in sinergia debutta anche Fieravicola 2021, vetrina specializzata del comparto avicolo. Entrambe sono organizzate da Cesena Fiera.

Per Macfrut parteciperanno 800 espositori, con un 20% dall'estero, che presenteranno le ultime novità della filiera e stringeranno relazioni commerciali anche grazie ai 500 buyer accreditati. Un settore chiave del Made in Italy, dal valore di 15 miliardi di euro, che punta al rilancio. "Siamo orgogliosi di poter affermare che l'edizione 2021 di Macfrut porterà una ventata di ottimismo - ha spiegato alla presentazione Renzo Piraccini, presidente di Macfrut - e siamo soddisfatti della risposta dei nostri espositori, che dimostra ancora una volta il grande attaccamento a questa manifestazione". Presente Cia - agricoltori italiani, con un evento dedicato, l'8 settembre, alle calamità che colpiscono il comparto, procurando danni ingenti e mettendo in ginocchio aziende e operatori. Anteprima virtuale per la Cina lunedì 6 settembre.

Con la contemporanea presenza di Fieravicola, Fiera internazionale delle attività avicunicole, la tre giorni riminese si presenta come il primo grande evento in presenza dedicato all'agrifood. Per l'8 settembre è in agenda l'International Poultry Forum organizzato dall'Associazione Avicola Euroasiatica, che porterà in fiera numerosi protagonisti dell'avicoltura russa. All'Expo si entrerà con Green pass. Possibile anche effettuare un tampone rapido nei due ingressi della Fiera.