Riccione, fino al 1 settembre continua con successo il mercatino e mostra scambio

Eventi

Riccione

| 12:40 - 30 Agosto 2021

Un immagine del mercatino.

Ultimi giorni per il mercatino mostra scambio del collezionista, che per la gioia dei tantissimi turisti si sta svolgendo a Riccione. Un evento storico e tradizionale organizzato e gestito da Federalberghi Riccione con il patrocinio del Comune di Riccione. Ritornato nella sua solita location, i Giardini Montanari, il mercatino ha visto la partecipazione di oltre 100 espositori e migliaia di visitatori e turisti curiosi. La cartolina è la regina degli oggetti più scambiati e ricercati a seguire le figurine dei calciatori, in particolare vecchie edizioni anni 60, al terzo posto locandine e manifesti pubblicitari degli anni 30 e 40.

Il mercatino si è inaugurato sabato 21 agosto e terminerà mercoledì 1 settembre, 10 giorni di turisti e presenze che hanno confermato la bontà del segmento copiato in tante altre località italiane. Il mercatino e convegno videro la luce nei primi anni 80 con monete, francobolli, miniassegni e tessere telefoniche oggetti che oggi molti ragazzi non conoscono minimamente.



Grazie a Federalberghi Riccione e agli albergatori, anche quest'anno una bella edizione di successo che nei prossimi giorni lascerà il passo al convegno ufficiale che si aprirà giovedì 2 settembre al Palazzo del Turismo e terminerà il giorno sabato 4 settembre.