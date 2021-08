Droga nascosta nell'auto, beccati a Viserba e denunciati due cittadini albanesi

Cronaca

Rimini

| 12:26 - 30 Agosto 2021

Carabinieri in servizio.

Tre persone sono state denunciate per spaccio dai Carabinieri di Rimini. A Viserba, in via Curiel, i militari hanno controllato due cittadini albanesi. Sotto al sedile dell'auto sono stati trovati 6,5 grammi di cocaina nascosti in un borsello e divisi in sei dosi. In piazzale Fellini un nigeriano è stato beccato dopo aver ceduto droga ad un turista. Perquisito, addosso gli sono stati trovati 2 grammi di marijuana e 5 spinelli già pronti per l'uso. Un riminese è stato invece denunciato per guida in stato di ebbrezza. Al controllo è risultato avere un tasso alcolemico superiore a 1,5.