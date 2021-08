Rimini, ubriachi alla guida: pioggia di multe, patenti ritirate e denunce

Cronaca

Rimini

| 12:24 - 30 Agosto 2021

L attività della Polizia di Stato nel fine settimana.

Ubriaco e senza patente non si ferma all'alt della Polstrada: denunciato giovane della provincia di Chieti. A bordo di una Toyota Yaris, a gran velocità, il ragazzo ha tirato dritto allo stop degli agenti. Fermato dopo un breve inseguimento e sottoposto all'etilometro, è risultato aver un tasso alcolemico di 1.9 (il limite, ricordiamo, è di 0.50). Dai controlli si è scoperto che il giovane era senza patente in quanto gli era stata ritirata il giorno prima proprio per guida in stato di ebbrezza.

La patente sarà revocata dal Prefetto, l'auto è stata sequestrata e verrà sottoposta a fermo, il ragazzo è stato multato.

Nel corso dell'ultimo weekend di agosto la Polstrada ha controllato 140 veicoli, 20 conducenti sono risultati positivi all'alcooltest, 11 le multe comminate, 50 infrazioni contestate di cui 8 per mancato utilizzo delle cinture. 305 i punti tolti dalle patenti.

"Con il solo obiettivo comune di elevare gli standard di sicurezza stradale, i servizi mirati della Polizia Stradale, specialità della Polizia di Stato, proseguiranno fino alla fine della stagione estiva"