Rimini: trans e prostitute, controlli tra Miramare e il Gross. Tre denunce

Cronaca

Rimini

| 12:20 - 30 Agosto 2021

Controlli dei Carabinieri.

Tre prostitute sono state denunciate dai Carabinieri di Rimini per inosservanza sulla legge dell'immigrazione. Una di loro è risultata clandestina, non avendo mai regolarizzato la sua posizione. Le altre due non hanno mai lasciato il paese nonostante avessero sul capo un decreto di espulsione. In viale Regina Margherita i militari hanno denunciato un transessuale per aver fornito false generalità mentre in via Locatelli i Carabinieri hanno multato un cliente che aveva appena fatto salire in auto una lucciola. Complessivamente i Carabinieri, nella notte tra domenica e lunedì, hanno controllato 45 persone, in maggioranza straniere, nella zona tra Miramare e il Gross Rimini.