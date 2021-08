Cronaca

Riccione

| 11:56 - 30 Agosto 2021

Polizia di Stato a Riccione, foto di repertorio.

Un 19enne italiano residente a Bergamo è stato arrestato dalla Polizia di Rimini per il reato di furto con strappo. Nella notte tra sabato e domenica (intorno all’1) in viale Ceccarini il giovane, con la scusa di un abbraccio, ha strappato una collanina dal collo di un turista ed è scappato. La vittima ha dato subito l’allarme ad una pattuglia della Polizia che si trovava in zona. Nel giro di poco tempo il 19enne è stato rintracciato con ancora la collanina in mano. E’ stato arrestato.