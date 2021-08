Volontari del Cai all’opera per riaprire e ripulire i sentieri storici della Valconca

Attualità

Valconca

| 11:52 - 30 Agosto 2021

I volontari coinvolti nel progetto.

Silenziosamente si aggirano per boschi, riaprendo e ripulendo i sentieri storici CAI della Valconca. Sono i volontari Carlo Millo, Italo Berardi, Luigi Cavalli, Gianluca Alessandrini e Mauro Riceci. Sostenuti dall'esperienza di Renzo Tonini del CAI - Club Alpino Italiano - Sezione di Rimini, si danno appuntamento ogni settimana ormai da diversi mesi.

Il progetto che stanno portando avanti ha dato la possibilità, fino ad ora, di tracciare 4 sentieri CAI per un totale di circa 28 km, malgrado piogge, lockdown e caldo sahariano che hanno sospeso temporaneamente le attività nei vari periodi dell'ultimo anno.

Ad oggi sono stati sistemati i sentieri:

-019 dal Ventena di Gemmano al comune di Mondaino;

-021 da Montefiore Conca al Ventena di Gemmano;

-043 dal monte Maggiore al monte Faggeto;

-009 da San Teodoro a Cerreto.

“Tutta l’attività ad oggi svolta è stata autofinanziata dai 4 soci CAI coinvolti per l’acquisto del materiale necessario (vernici, pali, cartelli, carburanti per l'attrezzatura, ecc.)” dice Francesco Taini, assessore all’ambiente del Comune di Montefiore Conca “ e dalla grande forza di volontà di queste magnifiche persone. Sono ancora numerosi i sentieri da tracciare e i chilometri da percorrere, ma i “fantastici 5” sono decisi più che mai ad offrire alla Valconca, e a tutti coloro che approfitteranno di questo enorme servizio, un itinerario storico/paesaggistico senza precedenti.

L’amministrazione comunale di Montefiore Conca ci tiene a ringraziare uno ad uno i 4 soci CAI e il volontario per l'enorme lavoro svolto ricordando che il gruppo è aperto e pronto ad accogliere volenterosi appassionati di storia e sentieristica della nostra bellissima Valconca"