Corso di automazione e meccatronica, 19 super diplomati a Rimini

Attualità

Rimini

| 11:41 - 30 Agosto 2021

Immagine di repertorio.

Sono 19 i nuovi diplomati nel corso di Automazione e meccatronica di ITS Maker a Rimini. La votazione media è risultata molto alta (91,32). Il Tecnico Superiore per l'automazione e i sistemi meccatronici opera per realizzare e controllare macchine, impianti e sistemi automatici unendo competenze di meccanica, elettronica e automazione. Il territorio, forte di un tessuto imprenditoriale che fa dell'innovazione tecnologica uno dei perni del suo sviluppo, è alla costante ricerca di queste figure, come dimostrano i dati occupazionali dei diplomati nel 2020.

ITS Maker a livello regionale ha formato in totale 222 neodiplomati, un numero in crescita rispetto ai 187 del 2020 grazie alla chiusura del biennio di studi di due nuovi corsi, con una votazione media molto alta (89,98) leggermente superiore a quella degli alunni usciti l'anno precedente, con 2 100 e lode e 37 100, a fronte di un solo studente che non ha superato l'esame finale.

Ma il dato più significativo è che, delle classi uscite nel 2020 in piena pandemia, ben il 92% delle ragazze e dei ragazzi hanno già trovato da tempo una occupazione nel settore dell'indirizzo scelto.

"Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati dei corsi da poco terminati - commenta il Presidente della Fondazione ITS Maker, l'imprenditore Ormes Corradini - Per i voti conseguiti dai ragazzi (ben 37 si sono diplomati con 100/100) ma ancor di più perché quest'anno sono già praticamente tutti a lavorare, grazie anche alla forte ripresa in atto nel mercato del lavoro. Del resto, il nostro compito come Fondazione ITS è proprio questo: dare alle imprese i tecnici di cui hanno bisogno. E siamo contenti che anche quest'anno il nostro lavoro formativo sia stato riconosciuto dalle aziende, che cercano con continuità i nostri diplomati in meccanica, automazione, progettazione, competenze digitali per l'industria".



"Il rapporto con le imprese è il nostro punto di forza – dichiara il Direttore di Fondazione ITS Maker Daniele Vacchi, di IMA S.p.A. Il modello di formazione degli ITS, e di ITS Maker in particolare, è caratterizzato da una costante e profonda collaborazione con le aziende del territorio, molte delle quali sono socie della nostra Fondazione. Una collaborazione che non riguarda solo gli stages in impresa o la collocazione lavorativa a fine percorso, ma anche la presenza di tecnici aziendali per oltre il 50% delle docenze, i casi di studio aziendali, i project work, la progettazione stessa dei contenuti didattici: una formazione fatta insieme alle imprese, è questo il segreto della forza del modello ITS".

Gli Open Day a Rimini si svolgeranno mercoledì 15 settembre dalle 16 alle 18 presso Assoform Romagna e giovedì 7 ottobre sempre dalle 16 alle 18 presso SCM Group.