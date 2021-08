Ubriaco alla guida, fatica a parlare: denunciato 44enne di Maiolo

Cronaca

Novafeltria

| 10:07 - 30 Agosto 2021

Controlli dei Carabinieri.

Vanno in giro in auto di notte, dopo aver bevuto un bicchiere di troppo. I Carabinieri di Novafeltria hanno effettuato diversi controlli nel weekend per prevenire cosidette "stragi del sabato sera". I militari hanno controllato 90 mezzi e 125 persone. Due di queste sono state multate. Un 44enne di Maiolo è stato fermato dai Carabinieri di San Leo all'altezza di Villa Verucchio. L'uomo è apparso subito "alitccio", faceva fatica a parlare e l'alito aveva odore di vino. L'etilometro ha confermato la situazione: il 44enne aveva un tasso alcolemico di 1.38. E' stato denunciato per guida in stato di ebrezza, con ritiro della patente.

Una 33enne di San Marino è stata fermata sempre nella notte a Campiano di Talamello, alla guida della sua 500. Anche lei aveva un tasso alcolemico superiore al consentito (0,73). Per la 33enne una multa di 543 euro e il ritiro della patente.

L’Arma di Novafeltria continua a raccomandare il massimo senso di responsabilità durante la guida dei mezzi, soprattutto in relazione all’uso di sostanze alcooliche o stupefacenti. L’invito è quello di non mettersi assolutamente al volante, qualora via sia anche il solo dubbio, di aver ecceduto nel bere, prevedendo, soprattutto nelle uscite in comitiva, che uno dei partecipanti, non assuma alcool e si occupi di riaccompagnare a casa gli altri.