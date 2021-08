Tennis, trofeo del Gavettone di 3° categoria all'atto finale

Sport

Bellaria Igea Marina

| 09:32 - 30 Agosto 2021

Gran finale questa sera (lunedì) dalle 20 per il torneo nazionale di 3° categoria maschile, ribattezzato il “Trofeo del Gavettone”, organizzato dal Circolo Tennis Venustas. Protagonisti del match-clou saranno il sammarinese Simone De Luigi (Ct Cast), che in semifinale ha superato nettamente il cesenate Andrea Arrigoni, e Luca Grandi, portacolori dello Junior di Rastignano che ha sconfitto a sorpresa il n.2 del seeding, Emanuele Giangiordano (Easy Tennis). La conferma però che la finale la giocheranno i due giocatori più in forma visto all’opera sui campi del Club di Igea.

Semifinali: Simone De Luigi (3.1, n.4)-Andrea Arrigoni (3.2, n.8) 6-1, 6-3, Luca Grandi (3.2, n.6)-Emanuele Giangiordano (3.1, n.2) 7-5, 6-2. Il giudice di gara è Elisa Vandi.