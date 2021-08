Investe una ciclista sulla Ss16 e scappa, preso pirata della strada

Cronaca

Misano Adriatico

| 07:55 - 30 Agosto 2021

Foto di repertorio.

La Polizia Locale Intercomunale di Riccione, Misano, Coriano ha denunciato un automobilista 60enne alla Procura della Repubblica, poiché ritenuto responsabile di fuga, omissione di soccorso e lesioni, in relazione a un incidente stradale avvenuto poche ore prima a Misano Adriatico. In particolare, domenica mattina, il conducente ha investito con il proprio Suv una ciclista 55enne di Rimini, in prossimità dell'intersezione con la "vecchia" Adriatica. Anziché prestargli soccorso e chiamare il 112, il 60enne è fuggito. Altri ciclisti assieme a lei hanno segnalato l'incidente. Gli immediati accertamenti condotti dalla Polizia Locale hanno consentito, anche grazie alle prime indicazioni formulate dai compagni di gita della donna, di individuare l'auto del pirata della strada. Il proprietario è stato rintracciato un paio di ore dopo e denunciato anche attraverso la visione delle immagini delle telecamere di controllo del traffico. La vittima ora è ricoverata in serie condizioni all'Ospedale "Bufalini" di cesena.